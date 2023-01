Rotatoria stradale a Giardinelli, programmato l’avvio lavori dopo richieste dei residenti

All’incontro hanno preso parte i residenti della zona Giuseppe Domicoli, già ex presidente del comitato di quartiere, e Salvatore Nuzzarello. Hanno ricevuto rassicurazioni sull’avvio delle attività di ripristino e pulizia. A ridosso della stazione ferroviaria, sono in programma lavori di riqualificazione, spinti proprio dai residenti che però allo stato non possono partire perchè l’azienda che ha ottenuto l’affidamento ritiene che non ci siano le condizioni economiche per poter completare tutte le attività, causa aumento del costo delle materie prime.