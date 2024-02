“Rotatorie se Srr autorizza”, Picone: “Inefficienze? Non di Impianti, assunzioni per rafforzare”

Gela. In giornata, a Palazzo di Città, si è tenuto un confronto tecnico tra l’amministrazione comunale e i riferimenti di Impianti Srr, l’in house che gestisce il servizio rifiuti. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’ambiente Ivan Liardi hanno parlato di loro richieste accolte e che saranno portate sul tavolo del cda della Srr4, per cercare di migliorare l’efficienza. Il manager di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, esclude responsabilità dell’azienda e aveva già definito “illegittime” le sanzioni comminate dal Comune. “Nessuna responsabilità o scarsa attenzione di Impianti ma ci sono criticità ereditate dalla vecchia gestione. All’incontro del tavolo tecnico non si è parlato di inefficienze del servizio imputabili alla nostra società – dice il manager – ma soltanto di una riorganizzazione del servizio, finalizzata a superare le criticità legate allo stato di abbandono in cui versano le periferie della città, imputabile alle precedenti gestioni. Non è mai venuta meno da parte nostra la collaborazione con gli uffici del Comune di Gela e non mancherà nel prossimo futuro”. Ribadisce che gli interventi per aiuole e rotatorie stradali, ancora una volta indicati dall’amministrazione comunale, devono passare da scelte della Srr4. “Per quanto riguarda l’adozione delle rotatorie, richiesta più volte avanzata dal sindaco, si ribadisce il deliberato del cda della Srr, che ha avviato le procedure per l’adozione delle rotatorie dei Comuni soci, prevede l’acquisizione di progetti presentati dagli enti comunali. Pertanto – aggiunge Picone – se la Srr, nella seduta di domani, decidesse di delegarmi ad effettuare questo intervento, sarà nostra cura intervenire”. Già negli scorsi giorni, il management di Impianti era stato molto duro, non riconoscendo fondatezza alle sanzioni comminate dagli uffici comunali, rispetto al servizio. “Si è molto dibattuto in merito alle contestazioni e la Impianti si è riservata di produrre apposita ulteriore documentazione, oggi già esibita, per superarle. Si è inoltre data la disponibilità – dice inoltre – ad incontri settimanali per pianificare interventi successivi e ritrovare la necessaria sinergia”. Impianti, proprio alla Srr, sta per chidere nuove assunzioni di operai.