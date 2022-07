Al Comune 10 milioni per “Giaurone”: capitolo royalties ancora aperto

Proprio sulle royalties estrattive l’amministrazione comunale vuole accelerare anche rispetto ad altre iniziative di investimento del gruppo Eni, ad iniziare da “Argo-Cassiopea”. Nel maxi progetto sul gas, la legge in materia non consente troppi spazi di manovra, escludendo il Comune dalla ripartizione. Il sindaco Lucio Greco e il suo vice Terenziano Di Stefano, anche pubblicamente, hanno spiegato che c’è la necessità di un tavolo istituzionale e di una legge speciale, che consenta all’ente di ricevere una parte dei fondi. È stato ufficialmente chiesto al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore all’energia Daniela Baglieri. Dalla costa locale, peraltro, passerà anche un altro strategico nodo per il gas continentale, quello dell’investimento voluto dal governo maltese. Allo stato, anche in questo caso, non c’è traccia di royalties per il Comune, che però vuole avere un ruolo. Per ora, ci sono i dieci milioni della concessione di Enimed, in attesa di ridiscutere la vicenda royalties, probabilmente con il nuovo governo regionale.