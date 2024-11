Tratta diretta Gela-Palermo, si parte il 25 novembre: non ci saranno fermate intermedie

Gela. Il via libera dalla Regione è arrivato ad inizio mese, su spinta soprattutto del gruppo M5s, con l’assessore Morgana e il consigliere Tomasi, oltre che dell’amministrazione comunale nella sua interezza. Il collegamento diretto, tramite bus, tra Gela e Palermo, vedrà l’esordio ufficiale da lunedì 25 novembre. “Con biglietti acquistabili e tutto quello che è previsto”, precisa Morgana. Non ci saranno fermate intermedie. La corsa da Gela a Palermo, dal lunedì e fino al venerdì, è prevista alle ore 14 in città e alle ore 18 a Palermo. Non è in programma sabato. La domenica e nei giorni festivi, invece, da Gela si parte alle ore 17 e da Palermo alle ore 12.