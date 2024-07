Royalties, verifiche in corso: “Quattro-cinque milioni disponibili per opere da destinare alla città”

Gela. Con un ente comunale che deve sostenere il peso e le restrizioni del dissesto, le royalties estrattive sono una risorsa essenziale, anche solo per pensare a progetti da destinare alla città. L’amministrazione comunale non disdegna affatto questo versante e il sindaco Di Stefano sta cercando di sviluppare un’iniziale riflessione sulla destinazione dei fondi. Poco prima della seduta di consiglio comunale, dedicata alla memoria di Carmelo Casano, Di Stefano ha tenuto una riunione tecnica sulla questione royalties. E’ stata fatta una ricognizione. Il quadro complessivo lo si potrà avere solo con il completamento di tutti gli accertamenti in essere per l’annualità 2022. Per quanto concerne gli esercizi più recenti, il calcolo dice venti milioni di euro arrivati dalle royalties versate da Eni per le attività svolte sul territorio locale. Gran parte, però, è vincolata per esigenze di equilibri finanziari. Il governo regionale, negli scorsi mesi, ha confermato la deroga che permette di disporre di questi stanziamenti per esigenze di garanzia dei conti. “Rimangono circa quattro o cinque milioni – precisa Di Stefano – avremo numeri più precisi a breve”. Saranno queste, così, le risorse sulle quali poter contare per puntare ad opere per la città. “Stiamo sviluppando alcune proposte”, continua il sindaco.