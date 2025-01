Sale bingo a Gela: dove giocare dal vivo

Per molti appassionati del bingo, questo gioco oltre a essere un divertente passatempo è anche un modo per vivere un’esperienza di condivisione e interazione sociale. Anche se ormai tutti hanno potenzialmente accesso al bingo online con soldi veri, sono tanti coloro che preferiscono recarsi fisicamente in una sala bingo, magari regolarmente. In gruppo o da soli, contando sulla possibilità di incontrare in loco altri appassionati di numeri, per passare qualche ora divertendosi e nella speranza di vincere.

Dall’apertura delle prime sale attorno al 2000, oggi anche in Italia, il bingo è diventato una tradizione radicata per persone di diverse fasce d’età, invogliate anche dall’atmosfera conviviale che si respira nelle sale. Una modalità, quella del gioco dal vivo e di persona, che spesso si alterna all’accesso ai siti per giocare a bingo online con soldi veri, dotati di regolare licenza, che assicurano divertimento in sicurezza anche online.

La sala Regina di Gela, punto di riferimento del gioco

Per gli abitanti di Gela, il luogo che da anni attrae i giocatori è senza dubbio la sala bingo Regina. Situata in via Venezia. L’ambiente di gioco ampio e accogliente, facilità l’interazione e la condivisione, grazie alle comode poltrone rosse e ai grandi tavoli rotondi. A migliorare l’esperienza anche il servizio al tavolo, che permette di ordinare un semplice caffè o anche una pizza mentre si gioca.

La sala bingo di Gela è accessibile ai disabili, ha un’area per i fumatori e un ampio parcheggio. Chi ama divertirsi dal vivo può farlo ogni giorno dalle 10:00 alle 3:00, con orario continuato. Tante e divertenti le opzioni di gioco con il Super Bingo, il Bingo One extra e il Bingo Special. Negli stessi orari di apertura è possibile accedere anche alla sala slot e VLT, che arricchisce la proposta di gioco.

Dal boom delle aperture ad oggi, evoluzione del bingo in Italia

La Sala bingo Regina accompagna i giocatori del comune siciliano da oltre un decennio, unico punto di riferimento per il gioco per i cittadini e per chi vive nei dintorni. Oggi il bingo è un gioco popolare e diffuso, sia sul territorio, sia sul web con le sale bingo online AAMS. In realtà non è sempre stato così e la sua introduzione in Italia è relativamente recente. A legalizzare l’apertura delle prime sale bingo è stata la Legge finanziaria del 1999 con l’autorizzazione alle prime sale nel 2000.

All’epoca ci fu un vero e proprio boom di aperture: lo Stato ne aveva programmate circa 800; entro la fine del 2002 erano state assegnate 420 concessioni. Gli entusiasmi iniziali di un gioco che ricalcava quello ben più radicato della tradizionale tombola, hanno incontrato inizialmente un grosso successo di pubblico, ma le cose sono cambiate in poco tempo. La legalizzazione delle slot machine e delle VLT, insieme ad altri fattori, hanno ridimensionato il numero di sale aperte. Colpo di grazia per molti concessionari, anche la recente pandemia.

Negli ultimi anni, la tendenza alla diminuzione delle sale bingo è continuata, anche se in maniera decisamente più moderata. Basta dare un’occhiata ai dati relativi alle sale bingo attive sul territorio italiano. In base alle informazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2017 erano attive sul territorio italiano 204 sale bingo. Nel 2023, questi gli ultimi dati disponibili, le sale attive sono 183. Tra le quali resiste la sala Regina di Gela con la concessione a Eurogela Giochi S.r.l. assegnata nel 2012, che è riuscita a resistere al passare degli anni e a fronteggiare i cambiamenti.