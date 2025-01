Gela Basket, presa l’ala montenegrina Vasilije Musikic

Gela. Vasilije Musikic è il primo colpo del mercato invernale del Gela Basket. Nato nel 2003 e alto 200 cm, il montenegrino vanta già un buon numero di esperienze in Italia. Nella stagione 2019/20, prima della pandemia, ha militato con la Fortitudo Lamezia. Dal 2021 al 2024 ha vestito la casacca della Siaz di Piazza Armerina, con cui ha anche ottenuto il salto di categoria in Serie B Interregionale. Proprio qui ha conosciuto alcuni dei suoi nuovi compagni in biancazzurro, su tutti i fratelli Emanuele e Gaspare Caiola. In questa stagione ha militato con Scandone Avellino e Barcellona Basket, prima di approdare alla corte del sodalizio presieduto da Fabio Cipolla e avere la possibilità di giocare col fratello Ognjen, attualmente ai box.