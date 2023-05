Salvatore Martinez torna a Gela per la Pentecoste

Gela. Salvatore Martinez ,ex presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo , ha partecipato stamattina all’incontro diocesano del movimento carismatico organizzato in occasione della Pentecoste nella chiesa di San Rocco.

Salvatore, pur costantemente in viaggio per annunciare il Vangelo, ha quasi sempre festeggiato la Pentecoste nella diocesi d’origine insieme alla moglie Luciana Leone. Originario di Enna, dal 1997 allo scorso 26 Marzo è stato il primo presidente laico del Rinnovamento italiano. Dall’anno della sua elezione ha dettato conferenze e tenuto docenze in 52 Paesi del mondo,scritto 34 libri pubblicati in Italia e tradotti in varie lingue ed è autore di molte pubblicazioni.

Per incontrare il predicatore di fama mondiale la parrocchia di San Rocco ha accolto fedeli provenienti anche dalle diocesi di Messina ed Agrigento.

L’incontro è stato trasmesso sui canali social del Rinnovamento e su quelli dello stesso Salvatore, affinché anche chi non poteva essere presente potesse partecipare alla preghiera comunitaria .