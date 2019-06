SALVINI “NESSUNA INTENZIONE DI FARE CADERE IL GOVERNO”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho interpretato la conferenza di Conte come una cosa positiva, come uno stimolo ad andare avanti. Non ho nessuna intenzione di far cadere il governo, ma i ministri sono pagati per fare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. “Credo nella possibilità di cambiamento del governo, basta che si riparte con il fare”, ha aggiunto. “Come Lega il ‘facciamo’ lo abbiamo pronto: il decreto sicurezza bis e’ pronto e sullo sbloccacantieri le idee le abbiamo chiare. Io sono pronto sul taglio delle tasse, sull’abolizione della legge Fornero. Forse non si aspettavano un successo clamoroso della Lega, ma non chiedo rimpasti o poltrone in più, chiedo solo al governo di andare avanti, basta che ci siano dei sì”, ha spiegato.

“Noi come Lega siamo pronti, abbiamo idee e progetti. Conto che tutti partano determinati e compatti, se tra 15 giorni saremo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi problemi, ritardi e rinvii, allora sarebbe un problema”, ha chiosato Salvini.

(ITALPRESS).