Sammito firma per l’ospedale: “Atto doveroso, non è una petizione politica”

Gela. L’elenco dei disservizi e dei tagli è lungo, come abbiamo riferito ieri, quando è partito il sit-in per la raccolta firme, a supporto del rafforzamento del nosocomio “Vittorio Emanuele”. Questa mattina, al presidio, organizzato dal comitato “Sos Vittorio Emanuele”, si è recato il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. Ha firmato e spiega che si è trattato di “un atto doveroso, che ogni cittadino dovrebbe fare”. “Non è una petizione politica, ma per la città”, spiega il presidente. Sammito ha voluto rendere pubblica la sua adesione alla causa per il “Vittorio Emanuele”. “Ad oggi, purtroppo, non è cambiato nulla – dice – temo che una semplice riunione, come quella che si è tenuta con i manager di Asp, non possa risolvere problemi atavici. C’era già stato un incontro con la commissione regionale sanità e non dimentico neanche il monotematico sulla questione, conclusosi con un documento dell’assise civica, al quale non si è mai dato seguito”. Sono tutte le strutture e i servizi sanitari locali a soffrire carenze. Sammito ricorda l’attuale situazione di piena emergenza, anche sul piano dell’organico, che si registra per psichiatria e per il dipartimento di salute mentale. “Non dimentichiamo che, di recente, il primario di chirurgia ha ottenuto il trasferimento in un’altra Asp – aggiunge – non è più rinviabile il reclutamento di medici specialisti, anche per il centro di salute mentale che non riesce a farsi carico dei pazienti del territorio. Non tutti i cittadini possono far ricorso ai privati. Troppo spesso, la scelta per collocare i nuovi medici ricade sul “Sant’Elia” di Caltanissetta. Ci sono poi le emergenze di urologia, nefrologia, ematologia, malattie infettive, terapia intensiva, otorinolaringoiatria, neurologia, la Breast uniti e l’Utin, mai attivata. Il poliambulatorio necessita di personale e strutture all’avanguardia. Non sono solo i medici che mancano, le carenze in organico toccano anche il personale infermieristico”.