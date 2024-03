Sanità e diritto alla salute, domani sit in Cgil: “Politica sia attiva non solo per i voti”

Gela. Una grande mobilitazione messa in campo dalla Cgil per la salvaguardia della sanità e per garantire il diritto alla salute. Il sindacato è focalizzato sulla difesa della salute come diritto fondamentale delle persone e delle comunità e per la piena attuazione dell’art.32 della Costituzione. Domani è previsto un sit in a Caltanissetta, davanti il presidio ospedaliero “Sant’Elia” per ribadire la posizione e la contrarietà verso chi continua a compromettere il diritto alla salute e il valore del Servizio sanitario nazionale. “Partiamo sempre dai territori per il valore che le nostre comunità rappresentano e da qui diamo il via ad una campagna di mobilitazione che ci vedrà successivamente manifestare a Palermo per poi confluire in una manifestazione nazionale. Vogliamo far arrivare dappertutto la nostra voce insieme a quelle di associazioni, cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori stanchi di essere presi in giro da una politica che continua a giocare con la salute delle persone noncurante delle difficoltà di chi deve curarsi e non lo può fare. La Sicilia è tra le Regioni con maggiore indice di fuga, la mobilità sanitaria ha generato un debito di oltre 177 milioni di euro e la condizione in cui versa la nostra sanità è sotto gli occhi di tutti. È arrivato il momento di invertire questa rotta: gli ospedali chiudono in diverse province siciliane interi reparti vengono smantellati e accorpati e le liste d’attesa continuano a essere lunghe sottoponendo i malati a estenuanti attese o se possono pagare a rivolgersi ai privati.In un quadro generale di mancanza di investimenti a farne le spese sono le persone più povere e quelli più fragili come i tanti anziani”, dice il segretario confederale Cgil Rosanna Moncada.