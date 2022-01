“Sanità locale maltrattata e offesa”, Greco: “Chiederò un consiglio monotematico”

“Questa sera – spiega il primo cittadino – ho avuto modo di sentire il malessere e il malcontento dell’amministrazione e del consiglio comunale. Ritengo sia opportuno convocare prima possibile un consiglio comunale straordinario, alla presenza della deputazione regionale e nazionale e della direzione strategica dell’Asp. E’ importante che si torni a dibattere del tema della salute in generale e della situazione del “Vittorio Emanuele”, nello specifico. Da un confronto in aula non possono che venire fuori spunti e contributi interessanti, utili per risolvere i troppi problemi che affliggono la nostra sanità. Dobbiamo lavorare tutti insieme e la città deve sapere che l’impegno delle istituzioni non verrà meno. Pertanto, nei prossimi giorni sentiremo informalmente Asp e deputati, per capire quando possano essere disponibili per questo consiglio comunale straordinario e poi provvederemo alla convocazione”.