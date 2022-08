Sbloccati fondi per riqualificare il giardino dell’Acropoli: 500 mila euro dal Ministero

Ad inizio settimana, invece, dal Ministero delle infrastrutture è stata sbloccata la prima tranche (da tre milioni di euro) per l’avvio delle attività del programma “Qualità dell’abitare”, che al municipio garantisce trenta milioni di euro per un vasto programma di riqualificazione urbana di varie zone della città. Tutti finanziamenti che dovranno essere concretizzati, così da evitare tagli. In municipio, c’è la necessità di trovare risorse, anzitutto a livello di personale, da destinare proprio ai progetti già finanziati, senza incorrere in un fermo controproducente. Il primo tassello sarà individuare dirigenti tecnici, come quello che dovrà guidare l’unità speciale per il Pnrr.