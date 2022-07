Scaduto incarico da dirigente per Collura, lavori pubblici e Autorità urbana a Filippino

Gela. Ormai da settimane si attendeva solo che arrivasse la data prevista, dopo una proroga di due anni del suo contratto. A Palazzo di Città, con il rapporto da dirigente ormai concluso, l’architetto Antonino Collura ha di fatto passato le consegne all’ingegnere Fabio Filippino, che in Comune è arrivato negli scorsi mesi e che era stato individuato per occuparsi esclusivamente del settore ambiente e del capitolo rifiuti. Invece, senza l’approvazione del bilancio di previsione, che dovrebbe tardare ancora, per il contratto di Collura si è concretizzata la conclusione. L’architetto, che nel corso dei mesi è anche stato sul punto di lasciare a causa dell’eccessivo carico, ha retto settori strategici, a partire dai lavori pubblici e dall’Autorità Urbana, che tra le priorità ha programmi di finanziamento come “Agenda Urbana”. Tutto passa, ad interim, all’ingegnere Filippino. Nelle scorse ore, c’è stato un confronto diretto in municipio, proprio per valutare le priorità e per dare seguito alle procedure in corso. Collura e Filippino hanno fatto il punto della situazione. Sia gli uffici dei lavori pubblici sia il gruppo coordinato dall’Autorità Urbana hanno scadenze precise e devono portare a termine progetti per finanziamenti, già autorizzati sia dalla Regione che dal governo nazionale. Saranno mesi sicuramente complessi da gestire. A fine estate, andrà verso la pensione un altro dirigente tecnico, l’architetto Emanuele Tuccio, che a sua volta sta seguendo settori delicati come l’urbanistica e il Suap (in questo periodo impegnato per le autorizzazioni del maxi progetto sul gas “Argo-Cassiopea”). Gli uffici del Comune scontano carenze di personale enormi e i concorsi richiedono ancora del tempo prima di essere espletati. Probabilmente, per cercare di individuare “rinforzi” tra i dirigenti si punterà sui bandi per il Pnrr, che aprono spiragli comunque sempre a termine e finalizzati solo ai progetti. Il sindaco Lucio Greco ha più volte sottolineato le difficoltà nella gestione di un sistema amministrativo che risente di scoperture di personale preoccupanti.