“Scerra come Ponzio Pilato”, Di Stefano: “Assente sulle variazioni, cerca spazio in FdI”

L’ex assessore Di Stefano, tra i riferimenti di “Una Buona Idea”, non esclude che Scerra voglia ritagliarsi un certo spazio in Fratelli d’Italia, anche sfruttando la bagarre. “Comprendo la rabbia che sempre si cela nelle sue parole, quando è impegnato ad analizzare fatti politici locali – aggiunge – devo dire con prospettive singolari. Non perde occasione di nominarmi ogni volta e lo comprendo perché non deve essere facile per lui sentire di non essere una priorità nello scacchiere politico del suo partito. Probabilmente, anche per questo, nello scegliere tra essere in aula, affrontare l’aula, dibattere, chiedere lumi e porre domande, manifestando anche il proprio diniego, ha ritenuto opportuno scegliere l’approccio da Ponzio Pilato”. I civici manterranno la linea della “responsabilità” ma senza vincoli politici verso l’amministrazione, come hanno più volte precisato. “Credo che Scerra dovrebbe politicamente concentrarsi su cosa sarebbe accaduto se non fossero state ratificate le variazioni di bilancio, non su di me. È solo un suggerimento ovviamente – conclude Di Stefano – non è una richiesta esplicita, se gli dà conforto utilizzare il mio nome, se lo aiuta, è autorizzato a farlo. Personalmente, continuerò ad avere l’approccio di chi è presente, di chi sempre ci mette la faccia per la propria città. L’approccio da Ponzio Pilato, per fatti politici così delicati per le imprese e la città, non mi appassiona, non ci appassiona”. Ormai da tempo, i rapporti tra Scerra e i civici di “Una Buona Idea” sono tutt’altro che politicamente cordiali.