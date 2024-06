Gela Calcio, la Procura reclama la sentenza relativa al “caso Bellomo”

Gela. Sembrava essersi chiusa dieci giorni fa la vicenda Bellomo, ma pare che non sia così. Il Procuratore federale interregionale Paolo Mormando si è opposto alla sentenza emessa lo scorso 28 maggio dal Tribunale territoriale FIGC, che aveva inflitto al Gela Calcio 9 punti di penalizzazione, valevoli però per l’annata appena conclusa.

Mormando ha, infatti, chiesto alla Corte d’appello una sanzione di 11 punti che venga però scontata nella prossima stagione, anziché nella 2023/24. Se il reclamo dovesse essere accolto le cose si metterebbero male per la società biancazzurra, che dovrebbe cominciare il proprio campionato di Eccellenza con uno svantaggio non indifferente, soprattutto per una squadra che vuole puntare al vertice e alla promozione in Serie D.