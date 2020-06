Scerra, “sindaco azzeri giunta città governata da minoranza politica”

Gela. “Le dichiarazioni del sindaco che addossa all’opposizione le responsabilità della fine del rapporto tra la sua maggioranza e il Pd sono ridicole. Fare ricorso alla giustizia amministrativa è un diritto. Un avvocato dovrebbe saperlo”. Dai banchi del centrodestra all’assise civica si alza la voce del capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, che con il sindaco Lucio Greco non ha mai avuto un rapporto istituzionale lineare, anzi. “Piuttosto che tentare di dividere l’opposizione – aggiunge Scerra – dica la verità alla città. Ha denunciato il rischio di infiltrazioni criminali e la presenza di personaggi compromessi in vicende di mafia che ostacolerebbero la sua azione, allora azzeri la giunta e riparta”. Scerra, dopo la scelta del Pd, vede un’amministrazione comunale, politicamente isolata. “Il Pd è responsabile dello sfascio attuale – continua – adesso, però, si è creata una situazione che dovrebbe far riflettere. I principali partiti dell’arco politico nazionale, lo stesso Pd, Fratelli d’Italia, Lega e Movimento cinque stelle, sono all’opposizione di una giunta isolata. La città è governata da una minoranza politica. Non è neanche una giunta di centrodestra, come qualcuno vorrebbe far credere”.