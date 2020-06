Bambino ha rischiato di annegare sul lungomare, salvato e trasferito in ospedale

Gela. Ha rischiato la vita un bambino di appena sei anni, che stava per annegare in un tratto di spiaggia sul lungomare Federico II di Svevia. Sarebbe stato soccorso da alcuni bagnanti. Gli è subito stato praticato un massaggio cardiaco. E’ stato trasferito in ospedale e adesso le sue condizioni pare non preoccupino.