Schianto in via Portuense, danni e feriti: risarcimento per uno dei coinvolti

Gela. Due vetture e un furgone, lo scorso gennaio, impattarono in via Portuense. Ci furono danni e feriti, con l’intervento dei sanitari del 118. Il conducente di una delle vetture, una Ford Fiesta, ha ottenuto il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti. Nel corso del procedimento giudiziario, scaturito da quanto accaduto, il suo legale, l’avvocato Davide Catania, ha dimostrato che l’impatto fu causato dal conducente di un’altra auto, che si immise su via Portuense, senza rispettare la segnaletica stradale e i relativi obblighi di precedenza. Nella carambola, rimase ferito anche il conducente di un furgone, in transito lungo la stessa via. Il giudice ha riconosciuto il pieno diritto al risarcimento per il conducente della Ford, che riportò diverse ferite, a seguito dell’impatto.