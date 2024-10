Schianto tra auto in via Licata, donna morta: confermato il patteggiamento per l’imputato

Gela. La settantenne Silvia Baudo, ad inizio anno, perse la vita a causa di un violento impatto stradale, su un tratto di via Licata. L’auto sulla quale era a bordo impattò con un Suv. Per lei, non ci fu nulla da fare, a causa delle conseguenze patite. Per quei fatti, è stato accolto il patteggiamento avanzato dalla difesa dell’automobilista che era alla guida del Suv. Il procedimento nei suoi confronti si chiude con la pena concordata. C’era stato l’assenso della procura. Nel corso delle attività di indagine vennero condotti approfondimenti tecnici e perizie. L’iniziale costituzione di parte civile, nell’interesse di alcuni familiari, non è stata accolta.