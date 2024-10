Bonifica Riserva Biviere, 25 milioni per il sito: individuato il funzionario che coordinerà l’iter

Gela. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti cerca di stare al passo con i tempi dettati dal ministero. L’area della Riserva Biviere, infatti, è tra quelle che rientrano tra i siti orfani siciliani, finanziati per una serie di interventi di messa in sicurezza e bonifica. Sull’isola, i siti orfani sono in totale sette. Per la Riserva Biviere il fondo è da venticinque milioni di euro. In questi ultimi mesi, è stato trasmesso il piano integrativo per la caratterizzazione dell’area, a partire dalla zona nella quale vennero smaltiti, nel passato, idrocarburi. Il dipartimento regionale ha provveduto alla nomina di un funzionario interno alla burocrazia palermitana. Si occuperà di coordinare tutti i passaggi preliminari, ricoprendo l’incarico di responsabile unico del progetto e di responsabile del procedimento. Il decreto ministeriale prevede per la zona protetta del Biviere le attività di “progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, Pdc (aggiornamento-integrazione), analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, con confinamento o bonifica mediante scavo e rimozione di tutte le sorgenti attive di contaminazione primaria, risanamento delle matrici ambientali e ripristino ambientale delle aree”.