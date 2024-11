Schifani conferma l’investimento per l’ospedale di Siracusa: dem, “che fine ha fatto quello per Gela?”

Gela. Conferme, in questi giorni, sono arrivate per il progetto dell’ospedale di Siracusa, garantito dalle dichiarazioni del presidente della Regione Schifani. Quale sarà invece la sorte del nuovo ospedale della città, sulla carta previsto a Ponte Olivo? I dem pongono la questione. Potenzialmente, è tra i progetti coperti con fondi Fsc della nuova programmazione. “Il governo regionale guidato dal presidente Schifani ha approvato in via definitiva il progetto per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa, pari a 372 milioni di euro, di cui 24 milioni a carico della Regione, 300 invece con la legge 67/88 ex art. 20 e 40 a carico della Asp aretusea. A riguardo il Partito Democratico chiede con forza al governo regionale notizie circa la stessa approvazione per il progetto del nuovo ospedale a Ponte Olivo, per circa 200 milioni di euro, approvato dal precedente governo regionale Musumeci e confermato da quello attuale”, fanno sapere dalla struttura commissariale del Pd.