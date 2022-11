Scia di violenza, cittadini convinti: “Adesso serve l’esercito”

Gela. I cittadini si dicono stanchi dell’escalation criminale che si è verificata nelle ultime settimane. In molti appoggiano l’idea partita dai civici di “Una buona Idea” e da Forza Italia di chiedere l’intervento dell’esercito. Spari, incendi, risse, l’aggressione ad un disabile nel parcheggio di un noto supermercato e quella a colpi di spranga ai danni di un ristoratore, trasferito d’urgenza in una struttura sanitaria di Palermo. Le azioni criminali in città sono aumentate in modo considerevole nelle ultime settimane. I cittadini ricordano gli inizi degli anni ’90 e temono che si possa tornare agli orrori di quel periodo se non si prende subito una ferma posizione. Molti si dicono veramente stanchi della situazione ed hanno perso fiducia sia nell’amministrazione che nelle forze dell’ordine, che non riescono ad arginare il grave problema della criminalità.