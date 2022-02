Scontro totale, pro-Greco battuti sul prelievo del consolidato: scintille sindaco-Scerra

Gela. Quasi quattro ore di tensione crescente. Il primo consiglio comunale tenutosi in aula, a Palazzo di Città, dopo l’allentamento delle restrizioni Covid, ha messo in seria difficoltà la tenuta della maggioranza del sindaco Lucio Greco. L’avvocato, che alla fine è uscito anticipatamente, mentre era in corso la discussione sulla sua relazione annuale, si è detto però certo della stabilità della coalizione. I consiglieri comunali di “Liberamente”, Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, ormai sembra possano infoltire le linee dell’opposizione. Anche sulla relazione del sindaco sono stati tra i più critici. Casciana ha parlato di “ritardi enormi” ma anche dalla perdita di finanziamenti per circa 31 milioni di euro, nel settore delle manutenzioni scolastiche. Sono state richiamate le criticità segnalate dall’ormai ex assessore Giovanni Costa, le cui dimissioni probabilmente hanno segnato il discrimine politico definitivo tra “Liberamente” e il resto dei pro-Greco. Sui lavori pubblici, settore ora affidato al neo assessore Romina Morselli, l’altro consigliere di “Liberamente”, Pierpaolo Grisanti, è stato ancora più deciso. “Se in tre mesi, l’ex assessore Costa ha fatto perdere tempo – ha replicato a quanto detto negli scorsi giorni dal sindaco – allora, c’è chi in due anni e mezzo ha preso in giro la città. Sulle vere ragioni delle dimissioni dei dirigenti bisogna essere chiari. La politica deve rispondere”. Gli animi si sono accesi ancora di più quando la parola è passata al consigliere Salvatore Scerra, di “Avanti Gela”. L’esponente di opposizione ha attaccato a testa bassa, richiamando tanti “precedenti”, dalle nomine legali alla denuncia di Greco sul ruolo di “personaggi” con trascorsi legati alla criminalità organizzata che riuscirebbero ad occupare posti importanti. “Parole che poi non hanno trovato seguito – ha detto il consigliere – non è successo nulla. A questo punto, viene da pensare che sia il sindaco il complice”. Lo scontro è stato senza filtri, non solo tra Scerra e Greco ma anche tra lo stesso consigliere di “Avanti Gela” e il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli. Pare che siano volate parole grosse anche durante la sospensione dei lavori d’aula, nei corridoi antistanti. La seduta è stata rinviata a martedì, anche per stemperare. La riunione dell’assise civica non si era aperta sotto i migliori auspici per i pro-Greco. Sono stati battuti sul prelievo del punto che riguarda il consolidato 2020. Il centrista Salvatore Incardona ha chiesto di anticipare la trattazione dell’atto finanziario. La maggioranza è andata sotto, con 13 voti contrari alla proposta e nove favorevoli. Poi, è toccato al sindaco illustrare i contenuti della sua relazione, sull’attività svolta dall’amministrazione comunale. Il primo cittadino ha passato in rassegna quasi tutti i punti nevralgici del suo programma e di quanto fatto dalla giunta: da Ghelas ai finanziamenti, ma anche il parcheggio Arena, le manutenzioni e il servizio rifiuti.