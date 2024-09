Scuola, amministrazione ha incontrato dirigenti: interventi, Asacom e incognita refezione

Gela. Gli assessori Viviana Altamore, Valeria Caci e Luigi Di Dio hanno incontrato i dirigenti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado. Erano presenti altresì i rispettivi dirigenti dei settori. È stata un’occasione per discutere della necessità di una collaborazione sinergica nell’interesse della comunità scolastica tutta e degli studenti in particolare. In considerazione della prossimità della ripresa delle attività didattiche, fissata con decreto assessoriale della Regione Sicilia al 12 settembre prossimo, è stato definito un cronoprogramma di sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici allo scopo di provvedere agli interventi manutentivi immediati ed urgenti, per poi procedere con ulteriori interventi medio tempore.