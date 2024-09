Scuole, controlli e maggiore sicurezza viaria: Morgana ha incontrato i dirigenti degli istituti

Si tenterà di consolidare questo modello, in zone tra le più trafficate. Più in generale, l’amministrazione vuole regolare con maggiore coerenza le aree prossime agli istituti. La collaborazione e il dialogo con i dirigenti è un punto di partenza per tentare di fornire un apporto in termini di controllo e sicurezza viaria. Proprio I controlli sono un altro aspetto sul quale Morgana sta battendo parecchio, non solo rispetto alle scuole ma più in generale nell’intero perimetro urbano. Le sanzioni contro le violazioni del codice della strada sono assai più frequenti, sulla base di precise direttive. C’è ancora molto da fare, con un corpo di polizia municipale che risente di numeri non adeguati, ma le soluzioni attivate sono diverse.