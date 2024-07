Scuvera leader per controbilanciare il ruolo di Mancuso? Centrodestra tra dubbi e voglia di ripartire

Gela. La sconfitta elettorale alle amministrative ha sostanzialmente rivoluzionato ruoli e rappresentanza consiliare per il centrodestra. Si riparte da poche certezze e un vero “tagliando” forse arriverà dopo l’estate. Il primo turno delle urne aveva illuso, con l’ingegnere Grazia Cosentino e i suoi alleati in testa, seppur di poco. Il ballottaggio è stato un ritorno piuttosto duro alla realtà, più o meno orientata da accordi sottobanco e intese spurie dell’ultimo momento. Un faccia a faccia, post-voto, non c’è stato, salvo che per prendere atto di intese istituzionali come quelle per la presidenza del consiglio comunale e ancora per le commissioni. I nodi politici della sconfitta non sono stati toccati, a partire da quello che ha originato la scissione e la corsa di due candidati a sindaco che si rivedevano nella medesima area politica, la stessa Cosentino e l’ex consigliere comunale di lungo corso Salvatore Scerra. Si riparte dalla leadership del neo deputato regionale Salvatore Scuvera? Ieri ha giurato all’Ars, prendendo il posto del decaduto Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli dichiarato ineleggibile. Potrebbe essere una prima traccia, capace in parte di controbilanciare il ruolo del forzista Michele Mancuso, che fino ad oggi è stato punto di contatto del centrodestra cittadino seppur il suo baricentro elettorale poggi quasi esclusivamente sul nord della provincia. A Scuvera qualcuno imputa il risultato, ritenuto non esaltante, di Fratelli d’Italia, che pur puntando sul progetto Cosentino ha dovuto incassare una sconfitta pure nel derby di centrodestra. La lista meloniana è arrivata dietro a quella dei berlusconiani di FI. Il risultato rimane ma la battuta d’arresto al ballottaggio ha dato un unico consigliere ad entrambi i gruppi politici. Sarebbe stato diverso se FdI avesse insistito su un candidato di bandiera? Il ruolo dell’ingegnere Cosentino, che non intende recedere dalla presenza al civico consesso, e quello del consigliere Angelo Caci (il più suffragato in assoluto alle amministrative), sono altri aspetti da valutare per il centrodestra. Nel dopo urne, entrambi non si sono sbilanciati né hanno avanzato indicazioni ufficiali per eventuali collocazioni nei partiti. Il centrodestra dovrà certamente capire se il patto con i moderati possa ancora valere. I renziani di Italia Viva, non lo nascondono, non si rivedono in quest’area politica. La loro è stata una scelta trainata dalla novità Cosentino, che si è comunque presentata come esponente civico.