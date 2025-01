Secondo stop di fila per il Gela basket, niente da fare a Catania: vince l’Alfa 88-67

Gela. Altra pesante sconfitta per il Gela Basket, che non riesce ad imporsi sul campo dell’Alfa Catania. La gara si chiude sul punteggio di 88-67 in favore dei padroni di casa, che mettono le cose in chiaro sin da subito siglando, nel solo primo quarto, la bellezza di 23 punti. Inizio in salita, invece, per i ragazzi di coach Bernardo, che riescono a metterne a segno solo 10 e sono costretti ad inseguire gli etnei, invano, per tutto il resto della sfida. La rimonta, purtroppo, non arriva, complice anche un terzo quarto da urlo dell’Alfa Catania e sfavorevole per il Gela Basket, che a dieci minuti dalla fine si trova sotto 63-41.