Secondo tratto del lungomare e palestra “Presti”, altri professionisti esterni per i lavori

Gela. Sono tra i lavori in programma destinati a partire in queste settimane. Per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, gli uffici del settore comunale lavori pubblici hanno individuato l’ingegnere Stefano Sammartino. Si occuperà di coordinare la sicurezza in fase di esecuzione. L’attività, nel suo complesso, impegnerà somme per quasi 75mila euro. Il professionista, scelto attraverso il sistema Mepa, per lungo tempo ha collaborato negli uffici comunali durante l’esperienza di “Agenda Urbana” e di recente è stato scelto per occuparsi del monitoraggio complessivo di tutti i progetti finanziati con i fondi del programma “Qualità abitare”. Il secondo tratto del lungomare sarà garantito dagli stanziamenti di “Rigenerazione urbana”. C’era già stato l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, andato all’architetto Virginia Farruggia.