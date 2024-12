Senza bilancio variazioni decisive, ancora in aula: a fine anno tanti atti finanziari

Gela. Sotto dissesto, in municipio sarà un fine anno all’insegna delle variazioni di bilancio, fondamentali per non perdere stanziamenti destinati a servizi obbligatori e non solo. Ieri, è stato il preludio, con l’opposizione che ha scansato i convenevoli descrivendo una maggioranza “spesso senza i numeri sufficienti all’approvazione degli atti”. Il presidente Paola Giudice ha proceduto, in giornata, a una nuova convocazione, d’urgenza. Martedì prossimo, è in programma la trattazione di cinque variazioni, che assicurano fondi per settori come i servizi sociali e la polizia municipale. Si deve inevitabilmente passare da questa via, politica e amministrativa. La commissione bilancio è impegnata nell’analisi delle variazioni, per il rilascio dei pareri.