“Senza personalismi si può arrivare all’obiettivo”, Morgana: “Lavoriamo come gruppo”

Gela. In serata, potrebbero emergere i primi risvolti concreti nell’agorà politica partita poco prima della fine dell’anno. È in programma un nuovo confronto tra le forze progressiste, civiche e moderate che hanno risposto all’appello. All’approccio iniziale, di tipo valutativo, adesso bisognerà far subentrare un risvolto in più, quello delle vere e proprie fattezze politiche dell’alleanza in costruzione. C’è chi vuole arrivare, prima possibile, non solo ad un programma condiviso ma anche al volto di una coalizione che dovrà essere guidata dal candidato a sindaco: destinato a porsi come “garante” del progetto amministrativo. “Io sono fiducioso – dice il coordinatore M5s Simone Morgana – dobbiamo lavorare come gruppo e soprattutto non far prevalere i personalismi. Solo in questo modo potrà esserci un risultato. Si deve andare avanti con pazienza per la coesione. Se c’è qualcuno che vuole anteporre i personalismi alle esigenze di un gruppo che possa costruire per la città, non lo possiamo impedire. Però saggezza vuole che il lavorare come gruppo ci permetterà di superare i personalismi o le velleità individuali”. I grillini hanno sviluppato l’azione propedeutica all’agorà politica, proprio nel senso di mettere insieme forze che si possano rivedere in un’idea comune di città. Diversi compagni di viaggio, però, vorrebbero una spinta ulteriore targata pentastellati. Devono essere i riferimenti del Movimento cinquestelle, secondo alcuni potenziali alleati, a dirimere le pulsioni interne e a fare una proposta pratica, anche per un candidato a sindaco che possa trovare ampio seguito. È indubbio che nel progetto per la città ci sia chi si prepara ad una discesa in campo e non come comprimario.