La morte di Silvia Baudo, dramma per l’intera famiglia: disposta l’autopsia

Gela. Un dramma si è abbattuto sull’intera famiglia della settantenne Silvia Baudo, ieri deceduta a causa delle ferite riportate nell’incidente stradale di via Licata. L’impatto è avvenuto a poca distanza dall’abitazione di uno dei figli della donna. La vittima, che era di passaggio, oggi avrebbe festeggiato proprio il settantesimo compleanno. Ieri, per tutta la sera e la notte, familiari e conoscenti hanno vegliato nel suo ricordo. Era un pilastro della famiglia e un punto di riferimento per tutti i figli, uno dei quali proprio ieri ha compiuto gli anni. Gli accertamenti sono in corso. Probabilmente, saranno analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza, per ricostruire la dinamica. La settantenne è arrivata in ospedale ma le sue condizioni si sono aggravate.