Servizi carenti e liste di attesa troppe lunghe, Franzone: “Non è accettabile”

Gela. Ancora troppe carenze nel sistema sanitario cittadino. In queste settimane, l’assessore Filippo Franzone, come ha spiegato, ha scritto più volte ad Asp. Sono diversi i punti presi in esame. Ci sono infatti esigenze di rafforzamento in reparti importanti come la cardiologia. Anche diabetologia è un altro punto preso in esame dall’assessore, dopo vari confronti, anche in sede di commissione consiliare sanità. Le liste di attesa continuano a far registrare tempi fin troppo lunghi, “anche superiori a un anno”.