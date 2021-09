Servizio idrico, “che fine ha fatto la mozione per l’acqua pubblica?”

“In una fase così difficile – aggiunge Surace – il ritorno alla gestione pubblica sarà fondamentale anche per un drastico calo dei canoni e delle bollette, che mettono in seria difficoltà migliaia di famiglie in tutta la provincia. Ci sono, allo stato, troppi provvedimenti vessatori. Segnalo il malessere dei cittadini che dovranno sostituire i televisori acquistati prima del 2018, sostenendo costi non necessari che possono essere quantificati in 4 o 5 miliardi di euro per gli utenti e in 1,4 miliardi di contributo dello Stato, creando un inquinamento immane. E’ una vergogna che i cittadini debbano subire un’imposizione non utile, ma enormemente dannosa, in questo momento di pandemia, senza lavoro e con costi aggiuntivi per energia e gas”.