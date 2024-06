Servizio idrico, città in difficoltà enorme: diversi quartieri a secco, l’emergenza è allarmante

Gela. L’emergenza idrica non si attenua. La situazione in città è grave e non si vedono molti spiragli, tra fonti idriche che scarseggiano, siccità e un servizio che non riesce ad assicurare le forniture adeguate. L’unica soluzione sono i costi ulteriori da affrontare, affidandosi alle autobotti dei padroncini privati oppure acquistando sistemi più potenti per l’accumulo della poca acqua che arriva. Capita anche che la pressione non sia sufficiente per le forniture. Tante famiglie non hanno certezza neanche per le esigenze minime, comprese quelle per l’igiene personale. I turni di distribuzione slittano e non tutti possono permettersi di acquistare forniture dagli autobottisti.