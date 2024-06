Rotonda est lungomare, rifiuti e sporcizia nell’accesso al mare

Gela. Quello delle passerelle per i diversamente abili è uno dei problemi più evidenti ma non mancano altre storture in diverse zone di accesso al mare, in città. Alla rotonda est, rifiuti vari sono sparsi ovunque e soprattutto nel tratto iniziale e nella scalinata. C’è poi chi ne approfitta pure per fare i propri bisogni, soprattutto nelle ore notturne e il tanfo si sente in modo fastidioso.