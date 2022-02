Servizio idrico, personale Ato in liquidazione transita all’Ati: c’è il provvedimento

Gela. Non è stata sicuramente una procedura così semplice da portare avanti. Il cambio di guardia, dall’Ato Cl6 in liquidazione all’Assemblea territoriale idrica, è stato formalizzato solo di recente. L’Ati, guidata dal sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti (affiancato dal direttore generale Antonino Collura), da circa tre anni è impegnata a sovrintendere l’intero sistema del servizio idrico in tutto il territorio provinciale. Nelle ultime settimane, è stato definito un altro passo burocratico, che era atteso. Il personale in servizio all’Ato Cl6 transita nell’organigramma dell’Ati. Il provvedimento è stato firmato dal commissario Ato, Duilio Alongi. Nell’estate di due anni fa, era stata firmata una prima convenzione tra i due enti, ma il passaggio vero e proprio, con il pieno riconoscimento da parte dell’Ato (ormai in liquidazione), è arrivato con l’atto firmato dal commissario. Una procedura resa possibile, tra le altre cose, dal fatto che l’Ati abbia provveduto ad approvare il bilancio di previsione annuale, a fine dicembre.