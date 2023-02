Servizio rifiuti, commissioni a Timpazzo: consiglieri sentiranno anche manager Impianti

Gela. Vere certezze sull’avvio del nuovo servizio rifiuti in house, in città, ancora non ce ne sono. Il sindaco Lucio Greco ha appena concesso una nuova proroga a Tekra, fino al prossimo maggio, in attesa di poter dare il via alle attività affidate invece all’in house Impianti Srr. Manca il contratto attuativo e l’emergenza finanziaria del municipio non aiuta il percorso, già molto tortuoso. Il primo cittadino ha riferito delle procedure ancora in corso per le assunzioni e del parco mezzi non completato. Sono riemerse distanze nelle posizioni espresse dall’amministrazione e dalle società del servizio rifiuti, Srr4 e Impianti Srr (il manager Picone ha autorizzato un ricorso al Tar contro l’ordinanza di proroga firmata dal sindaco). Tre commissioni consiliari, però, vogliono avere elementi più precisi e così mercoledì prossimo si terrà un’audizione congiunta, direttamente a Timpazzo. C’è stata piena condivisione dei componenti delle commissioni sviluppo economico, bilancio e ambiente. I consiglieri sentiranno in audizione il manager di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone.