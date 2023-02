Niente permesso premio al boss Emmanuello, “può ancora avere collegamenti con la criminalità”

Gela. Nonostante i tanti anni di detenzione, anche sotto regime di 41 bis, potrebbe ancora avere “collegamenti con la criminalità organizzata”. La Cassazione ha respinto il ricorso avanzato dal cinquantacinquenne Alessandro Emmanuello, per gli inquirenti uno dei reggenti dell’omonimo clan di Cosa Nostra. Tre anni fa, sia il magistrato di sorveglianza di Novara che il tribunale di Torino respinsero la sua richiesta finalizzata ad ottenere un permesso premio. Il tribunale piemontese citò “l’assenza di collaborazione” e la “proroga del decreto applicativo del regime del 41 bis”, a causa della “ritenuta perdurante pericolosità sociale e attualità di collegamenti con l’associazione criminale di appartenenza”. Per i giudici, non sono sufficienti “le allegazioni relative alla dedotta mancata assistenza economica e tutela legale da parte del sodalizio ovvero a mancate condanne per fatti successivi all’inizio di espiazione della pena, ovvero il mero decorso del tempo”.