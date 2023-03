Servizio rifiuti e Timpazzo, possibile svolta sul personale: chiesto parere per passaggio diretto

Gela. Per mesi, da quando c’è stata l’ufficialità dell’affidamento in house del servizio rifiuti, tanti operai attualmente in forza a Tekra, in città, hanno avanzato più di una preoccupazione sul poter proseguire l’attività anche tra le fila di Impianti Srr, la società che ha ottenuto la gestione. Lo stesso è valso per i lavoratori dei servizi interni a Timpazzo. Sono partite procedure concorsuali per selezionare l’intero personale da destinare al servizio nei Comuni dell’ambito. L’iter è in corso, vagliato da più commissioni. L’approfondimento condotto sul decreto legislativo 201, in vigore da fine dicembre, ha però convinto l’ingegnere Giovanna Picone (amministratore di Impianti Srr) a richiedere un parere legale. La normativa, infatti, consentirebbe di attivare la clausola sociale anche per il servizio in house, affidato a società completamente pubbliche. Prima di questa disciplina era impossibile procedere ai passaggi di cantiere, senza procedure concorsuali. Tutto il personale già in forza a Tekra, in città, ma anche quello che opera per Impianti negli altri Comuni (seppur al momento non a tempo indeterminato) e ancora i lavoratori dei servizi di Timpazzo, potrebbero essere assorbiti. Per loro, non ci sarebbe bisogno delle procedure di evidenza pubblica. Sia Picone che il presidente Srr4 Vincenzo Marino hanno concordato sulla necessità di affidarsi ad un legale. E’ stato chiesto un parere, come formalizzato nel corso del cda di oggi. Picone richiama il contenuto degli articoli 20 e 17 del decreto legislativo, che intervengono sulle “tutele sociali” anche per affidamenti in house.