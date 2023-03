Inchiesta “Leonessa”, altro troncone processuale: procura valuta di derubricare ipotesi mafiose

In aula, si tornerà a fine giugno. Le difese, in altri procedimenti paralleli, hanno sempre escluso che fosse attiva un’organizzazione mafiosa. I giudici, con le decisioni già emesse, non hanno mai individuato gli estremi per confermare la presenza di un gruppo della criminalità organizzata. Il blitz “Leonessa” venne condotto in parallelo con quello ribattezzato “Stella cadente”, coordinato invece dalla Dda di Caltanissetta, per il quale ci sono state condanne, in attesa della decisione di Cassazione.