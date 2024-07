Servizio rifiuti, pressing per migliorare decoro e pulizia: nuovo confronto in municipio

Gela. Il servizio rifiuti è un nodo amministrativo che fin dall’esordio della nuova giunta sta impegnando il primo cittadino Di Stefano (che ha la delega al settore) e l’amministrazione comunale. Dal municipio la richiesta non cambia: bisogna infatti rafforzare l’attività per una maggiore pulizia. Sterpaglie, aree incolte ma anche le strade e il loro decoro, sono passaggi che il primo cittadino non intende trascurare. Lo ha spiegato già durante altri incontri tenuti con i riferimenti di Impianti Srr, l’in house che porta avanti il servizio, e ancora nell’intervento in consiglio comunale, quando si è trattato di approvare il Pef e le tariffe Tari. Un’esigenza che verrà riproposta, probabilmente, anche in settimana. Il sindaco ha nuovamente convocato l’azienda. Attende, come abbiamo riferito, un cronoprogramma completo degli interventi e delle attività di pulizia del territorio. Dal management aziendale, con in testa l’amministratore Giovanna Picone, si dicono in linea con gli impegni.