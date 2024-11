Servizio rifiuti, un gruppo interno all’assessorato per i controlli e il contrasto delle violazioni

Gela. Al di là dell’aspetto puramente economico, sul servizio rifiuti l’amministrazione comunale sta cercando di concentrare ulteriori sforzi, ai fini dell’efficienza. Le tensioni istituzionali non sono mancate nel dialogo a distanza con l’in house Impianti Srr, che porta avanti le attività sul territorio. Con l’avvento dell’assessore Giuseppe Fava, al quale il sindaco Di Stefano ha affidato la delega all’ambiente, l’obiettivo è di un monitoraggio maggiore. In questi giorni, lo stesso Fava e i tecnici stanno finalizzando la costituzione di un gruppo che controlli e monitori non solo il servizio svolto ma anche anomalie e violazioni, a partire dal contrasto all’abbandono dei rifiuti e alle mini discariche che spesso si concentrano nelle zone periferiche. Fava parla di “metodo” proprio per avere un ragguaglio ulteriore. “In questo modo – precisa – sarà possibile denunciare i trasgressori. A noi, interessano la massima efficienza del servizio rifiuti e il contrasto a qualsiasi irregolarità”.