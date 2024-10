Settantenne morì per uno scontro stradale in via Licata, avanzata richiesta di patteggiamento

Gela. Perse la vita ad inizio anno, a causa di un violento impatto stradale tra la sua vettura e un’altra auto, in transito su un tratto di via Licata. Per la settantenne Silvia Baudo non ci fu nulla da fare, a causa delle conseguenze riportate nello scontro. Per quella vicenda, la contestazione di omicidio stradale è stata avanzata nei confronti del conducente dell’auto, un Suv, che si scontrò con quella della donna. Davanti al gup, il difensore, l’avvocato Filippo Spina, ha formalizzato la richiesta di patteggiamento. Una scelta legata all’assenso comunque ottenuto dalla procura. I familiari della donna deceduta hanno deciso di seguire il procedimento come parti civili, sollevando eccezioni.