Verifica sui progetti, maggioranza con il sindaco: spunta un nuovo investimento sul ciclo rifiuti

L’amministrazione del sindaco Di Stefano ha già preso posizione sull’ampliamento di Timpazzo. Nessun no a priori ma un intervento che valga solo per i Comuni del territorio, senza il maxi progetto previsto dalla Regione. C’è un ulteriore interesse del gruppo Nextchem, che durante l’amministrazione Greco si era candidata per un termovalorizzatore, tra quelli previsti dalla Regione. In questo caso, si dovrebbe trattare di un processo della filiera di trasformazione waste to methanol-hydrogren-liquid CO2, da realizzare in una delle aree dismesse di raffineria Eni. Non è da escludere un prossimo incontro con i vertici dell’azienda. Dovrebbero essere di almeno tre anni i tempi di costruzione. Un nuovo capitolo per un settore sempre assai delicato sul territorio. La maggioranza cerca di muoversi sempre in blocco, nonostante qualche variazione sul tema. Nelle prossime settimane, qualche novità potrebbe giungere dalle annunciate dimissioni dell’assessore dem Arancio. Ragioni personali lo porteranno a lasciare. Lo stesso dovrebbe valere per l’esponente in quota comunista Giuseppe Favitta. I dem puntano alle due posizioni, senza nascondersi troppo.