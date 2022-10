Sfiducia, mozione pronta per le firme: opposizione potrebbe depositarla in settimana

Gela. La mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco potrebbe arrivare nell’ufficio di presidenza dell’assise civica in settimana, probabilmente mercoledì. In serata, il drappello di opposizione ha continuato a limare gli ultimi particolari. I consiglieri che non stanno con il sindaco vanno avanti in maniera compatta. Fratelli d’Italia, Lega, Movimento cinquestelle, Pd, Rinnova, l’indipendente Paola Giudice e il consigliere Gabriele Pellegrino, hanno accelerato due settimane fa, all’indomani del parere negativo che i revisori hanno rilasciato al bilancio di previsione. Proprio la situazione dei conti dell’ente è tra le ragioni portanti della mozione, che mette insieme inoltre i risultati non raggiunti dalla giunta Greco in più di tre anni di amministrazione. La spinta politica comunque l’ha data proprio il bilancio, di fatto bocciato dai revisori. Anche se l’avvocato Greco decidesse di non portarlo in aula consiliare, la mozione pare destinata a rimanere in auge. L’opposizione ritiene che non ci siano più le condizioni per andare avanti con questa amministrazione comunale, che risente di tante divisioni politiche interne. I consiglieri che la stanno proponendo potrebbero apporre le firme finali già domani, per poi procedere al deposito. A quel punto, quasi tutto dipenderà dai numeri della maggioranza del sindaco, che per sventare la sfiducia dovrà alzare un muro che non rischi di cedere.