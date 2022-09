Sgravi Tari e via Venezia, sfuriata dei civici agli assessori: “Dopo mesi nessun esito”

Gela. Gli sgravi sulla Tari 2021 e una viabilità maggiormente regolata lungo l’intera via Venezia. Obiettivi che l’amministrazione comunale, dopo mesi, non è riuscita ancora a raggiungere. Questa volta a dirsi “non soddisfatti” non sono esponenti di opposizione ma i consiglieri di “Una Buona idea”, gruppo civico che ha sempre sostenuto l’azione dell’avvocato Greco e della sua giunta. I consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci, questa sera, hanno portato in aula due interrogazioni ma l’esito è stato praticamente conforme. “Da nove mesi attendiamo che si mettano in atto le agevolazioni per la Tari 2021 – ha detto Sincero – questo consiglio ha preso un impegno con la città, con le fasce più in difficoltà e con chi aveva già pagato e rientra nei limiti reddituali. Abbiamo a disposizione più di un milione di euro ma è inaccettabile che dopo nove mesi si accampino scuse”. Sincero infatti non ha per nulla gradito la risposta dell’assessore forzista Nadia Gnoffo, che ha richiamato anche i tempi lunghi dovuti ad una situazione di salute assai complessa del responsabile del procedimento. I civici di “Una Buona idea” sono stati i proponenti delle agevolazioni, da coprire con i fondi dell’emergenza Covid. “Abbiamo aspettato in silenzio per dare modo agli uffici di procedere ma siamo a settembre e sono passati nove mesi”, ha aggiunto Sincero. Copione analogo con la viabilità in via Venezia. Per i civici, infatti, bisogna almeno dare attuazione all’ordinanza che vieta la circolazione dei mezzi pesanti di stazza superiore a 3,5 tonnellate. L’assessore al ramo Giuseppe Licata ha citato una precedente ordinanza del 2017 ma anche valutazioni che allo stato hanno indotto ad effettuare ulteriori verifiche. Uno stallo che per i civici non può andare bene. “Mancano anche i controlli della municipale sui mezzi che percorrono via Venezia, che sembra quasi l’imbarcadero di Villa San Giovanni o di Messina – ha replicato Sincero – è grave che l’assessore richiami problemi che nulla hanno a che fare con la situazione di via Venezia”. Visioni diametralmente opposte che sembrano allontanare i civici di “Una Buona Idea” dall’operato dell’assessore forzista Gnoffo e di quello cuffariano Licata, peraltro in una fase che ha già prodotto più di un distinguo nelle strategie della campagna elettorale (in maggioranza l’intesa tra gli stessi cuffariani e Pino Federico pare sia piaciuta a pochi). Il fronte FI-civici, invece, non è mai stato veramente pacificato. I