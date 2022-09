Settantenne scippato, indagato si difende: “Non ricordo, ero in stato confusionale”

Gela. Davanti al giudice Martina Scuderoni, ha spiegato di non ricordare quanto accaduto la scorsa settimana. Il quarantasettenne Gianfranco Turco è accusato di uno scippo, che ha causato il ferimento di un settantenne, finito a terra nei pressi del museo archeologico. Gli è stato portato via un borsello, con all’interno una trentina di euro e un telefono cellulare. E’ stato successivamente trasferito in ospedale, per le conseguenze riportate. Turco si è detto in stato confusionale.