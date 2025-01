“Sì nuovo ospedale e rafforzare il Vittorio Emanuele”, Biundo: “Non si fa opposizione solo per aprire bocca”

“Opposizione assente in consiglio comunale? Non è assolutamente vero – precisa – in questo periodo, leggo dichiarazioni di ex consiglieri che parlano di opposizione assente. Ma su cosa dovremmo intervenire? Non ci sono atti significativi, fino ad ora. Se chi ci accusa di essere morbidi ha la capacità di fare meglio, venga in aula. Invece, noi portiamo avanti un’opposizione che non è fine a sé stessa. Fare opposizione solo per aprire bocca non serve a nessuno. Forza Italia? Tutti hanno il pieno diritto di esprimere le loro idee, però in consiglio ci sono io a rappresentare un partito importante. Con l’onorevole Mancuso non ci sono problemi e ci sentiamo periodicamente. E’ lui il nostro riferimento. Forse, qualcuno preferisce alimentare zizzania ma sta sbagliando di grosso”. Sia su un piano di progetti per la città sia su quello politico, Biundo non sembra intenzionato a stare in seconda fila nel contesto del centrodestra e dell’opposizione all’amministrazione Di Stefano.