“Siamo nel centrodestra con Cosentino”, Scerra ufficializza la decisione

Gela. Domani ci sarà l’incontro tra il consigliere uscente Salvatore Scerra e l’ingegnere Grazia Cosentino. Verrà formalizzata l’intesa politica per il ballottaggio. Lo scontro totale che ha portato ad “Alleanza per Gela” viene messo da parte. Scerra e i fuoriusciti si sentono di centrodestra e tornano da dove erano usciti in piena polemica proprio per la scelta di puntare sull’ingegnere Cosentino. “A conclusione di moltissimi incontri e confronti “Alleanza per Gela” ha scelto di appoggiare la sindacatura del centrodestra. Si tratta di una scelta di coerenza ideologica ma, soprattutto, di garanzie programmatiche per la città offerte dal candidato Grazia Cosentino sui tre obiettivi ai quali abbiamo dato priorità nel nostro programma elettorale: sanità, agricoltura, beni culturali. Il centrodestra è la nostra casa, abbiamo dato prova di essere presenti nella nostra amata città, un elettore su quattro ha scelto il nostro progetto. Vogliamo che il centrodestra vinca e governi questa città”, dice Scerra. Il suo endorsement è stato anticipato da singoli gruppi ed esponenti che sono già collocati con Cosentino.